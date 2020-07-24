56 випадків зараження коронавірусом підтвердилося в області за попередню добу. 62 людини одужало.

Про це повідолмяє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 24 липня на Тернопільщині зареєстровано 2604 випадки COVID-19. 36 з них летальні, 1681 людина одужала.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (27 осіб)

Бережанський район (1 особа):

• м. Бережани – 1

Монастириський район (13 осіб):

• с. Лазарівка – 13

Чортківський район (1 особа):

• с. Біла – 1

Збаразький район (7 осіб):

• с. Ліски – 7

Кременецький район (1 особа):

• м. Кременець – 1

Підгаєцький район (1 особа):

• м. Підгайці – 1

Тернопільський район (1 особа):

• с. Плотича – 1

Теребовлянський район (1 особа):

• м. Теребовля – 1

Шумський район (3 особи):

• с. Мізюринці – 1

• с. Рохманів – 1

• с. Цеценівка – 1.

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