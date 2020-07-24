56 випадків зараження коронавірусом підтвердилося в області за попередню добу. 62 людини одужало.
Про це повідолмяє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.
Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 24 липня на Тернопільщині зареєстровано 2604 випадки COVID-19. 36 з них летальні, 1681 людина одужала.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (27 осіб)
Бережанський район (1 особа):
• м. Бережани – 1
Монастириський район (13 осіб):
• с. Лазарівка – 13
Чортківський район (1 особа):
• с. Біла – 1
Збаразький район (7 осіб):
• с. Ліски – 7
Кременецький район (1 особа):
• м. Кременець – 1
Підгаєцький район (1 особа):
• м. Підгайці – 1
Тернопільський район (1 особа):
• с. Плотича – 1
Теребовлянський район (1 особа):
• м. Теребовля – 1
Шумський район (3 особи):
• с. Мізюринці – 1
• с. Рохманів – 1
• с. Цеценівка – 1.
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