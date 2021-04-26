На Тернопільщині побільшало хворих на грип і ГРВІ серед школярів

Близько чотирьох тисяч жителів Тернопільщини захворіли на грип і ГРВІ минулого тижня.

За інформацією обласного лабораторного центру, захворюваність майже наполовину скоротилася, порівняно з ситуацією на початку квітня.

Як зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, грип і ГРВІ має сезонний характер. Відтак у квітні переважно захворюваність йде на спад.

“Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 385 випадків на 100 тисяч населення, за останні 7 днів захворіло 3986 осіб, що на 31,8% перевищує рівень епідемічного порогу, та відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу. На 4-х адміністративних територіях області: Бучацький, Кременецький, Монастириський, Теребовлянський райони, показник захворюваності на грип та ГРВІ вище низького рівня захворюваності, на 8-ти адмінтериторіях: Бережанський, Заліщицький, Зборівський, Козівський, Лановецький, Підволочиський, Тернопільський, Шумський райони – вище середнього. За останній тиждень кількість захворілих знизилась у порівнянні з попереднім тижнем на 16%”.

Попри загальну стабілізацію епідемічної ситуації з грипом і ГРВІ, на Тернопільщині побільшало хворих серед школярів. Епідеміологи пояснюють це відновленням очного навчання. Також несприятливими є погодні умови.