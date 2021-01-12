Справжня зимова погода повертається на Тернопільщину.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, вдень у краї можливі невеликі снігопади, на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Відтак синоптики попереджають про перший рівень небезпечності.

Мінлива хмарність з проясненнями, снігопади, ожеледиця, коливання температурних показників від нуля до шести градусів морозу, – такі погодні умови передбачають у вівторок на Тернопільщині. Протягом тижня похолодання посилюватиметься, а також почастішають снігопади.

«Температура повітря найближчої ночі коливатиметься в межах -2-6 градусів. Надалі температура повітря поступово знижуватиметься, і в період 14-19 січня досягатиме у нічні години -14 градусів. Так що похолодання не відміняється. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. 13-го січня на погоду впливатиме своїми фронтами північний циклон Dimitrios, який нарешті організує зимову омріяну картинку на вулиці – посипатиме снігом, без сильних снігопадів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Цими днями погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Відтак водіїв і пішоходів просять бути обережними.