На Тернопільщині п’яний працівник ТЦК на автомобілі збив дитину і навіть не зупинився

Водієм, що збив дитину в Чорткові та втік, виявився працівник ТЦК. На момент аварії чоловік був п’яним – в його крові зафіксували 1,43 проміле алкоголю. 10-річна дівчина перебуває в лікарні

Увечері 20 листопада в Чорткові на Тернопільщині водій мікроавтобуса збив 10-річну дівчину, не зупинився і втік з місця аварії. В Чортківську лікарню дитину привіз місцевий житель, який став свідком аварії. Він також повідомив поліцейських про ДТП, пише Вголос.

За три години правоохоронцям вдалося розшукати кермувальника. Його затримали і встановили, що він на момент аварії він був п’яним – в його крові зафіксували 1,43 проміле алкоголю.

Водієм буса виявився працівник Гусятинського відділення Чортківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відділу Чортківського районного ТЦК (м. Гусятин). Раніше чоловіка вже неодноразово притягували до відповідальності за нетверезу їзду. ДТП він скоїв, не маючи права керувати автомобілем.

Щодо 10-річної дівчини, то наразі відомо, що вона перебуває в лікарні у Чорткові. Її стан медики розцінюють як середньої тяжкості.