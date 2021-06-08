Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, в області можливі грози та шквали. Небезпечні метеорологічні явища спостерігатимуться протягом доби.

Складна погода на Тернопільщині протримається до кінця тижня. Місцями у регіоні можливі грози та град. Денні температурні показники коливатимуться від 22 до 24 градусів вище нуля.

«Температура повітря буде комфортною. Однак ймовірність опадів залишатиметься високою. Можливі періодичні дощі та грози. Передбачається ще поривчастий вітер, він та дощ можуть знижувати, по відчуттях, температуру повітря. Така волога та помірно тепла погода триватиме в Україні до кінця тижня», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Мінливість та підвищений рівень вологості можуть негативно впливати на самопочуття та здоров’я метеозалежних людей. Відтак жителям краю радять у цей період більше відпочивати та дбати про повноцінний сон.