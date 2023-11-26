Штормове попередження оголосили на Тернопільщині.

Як повідомляють синоптики, сьогодні вночі і завтра, 27 листопада у Тернополі та області очікуються пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с, хуртовина. Через зниження температури повітря з 27 листопада до 30 листопада на дорогах очікується ожеледиця.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Він попросив мешканців міста на ніч прибрати з доріг автотранспорт, аби він не заважав роботі комунальної техніки.

Зазначимо, снігова стихія вже “накрила” частину України. Різке погіршення погодних умов спостерігається у південній частині та у центрі країни. На вечір очікується сніг, крижані дощі та сильний вітер в більшій частині областей.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба.

За його інформацією, найважча ситуація – в Одеській області. Там буревій повалив 24 дерева, чимало громад залишились без електро- та водопостачання, перекрито рух на деяких автомобільних дорогах загального значення, є проблеми із мобільним зв’язком.

Водіям великовагових автомобілів варто врахувати обмеження руху на трасах М-15 Одеса – Рені та М-28 Одеса – Южне. На трасі М05 є ділянки заблоковані вантажівками на підйом, проїзд можливий лише легковим транспортом.

“Обласна та місцева влада тримає ситуацію на контролі, працюють усі відповідні служби, йде оперативна ліквідація наслідків негоди. Там, де відсутня електрика, обʼєкти критичної інфраструктури працюють на генераторах”, – ідеться у повідомленні Кулеби.

Загалом у Одеській області без світла залишились 116 населених пунктів. Найбільше постраждали Ізмаїльський та Одеський райони.

По країні знеструмлено 160 населених пунктів у чотирьох областях, скрізь працюють енергетики та комунальники. У Миколаївській області без електрики перебувають 20 населених пунктів, у Дніпропетровській – 18, у Донецькій – шість.

Зважаючи на прогнози фахівців про посилення вітру, сильні снігопади, хуртовини та ожеледицю в багатьох регіонах країни, в усіх областях працюють штаби з ліквідації наслідків негоди. Всі служби переведені у посилений режим роботи.

У Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях очікуються сильні снігопади, в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській — мокрий сніг та дощ.