Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, у краї можливі дощі, також дошкулятиме сильний північно-західний вітер, вдень його пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Щодо температурних показників, то вони залишатимуться плюсовими.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями погоду на Тернопільщині визначатиме південна частина циклону з центром над країнами Балтії та проходження вдень малоактивних фронтів. В області буде хмарно, вдень можливі невеликі дощі, вітер південно – західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 0 – 5° тепла, вдень 6 – 11° тепла.

«31-го грудня в Україні буде переважно сухо, температура повітря без змін. У новорічну ніч у більшості областей буде без опадів, лише в західній частині розпочнеться дощ. У перший день Нового року дощ, який прийде із заходу, пошириться на більшість областей України. Денна температура повітря становитиме +3+7 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко

Отже, Новий рік Тернопільщина ймовірно зустрічатиме не зі снігом, а з дощем. Вночі можливі невеликі заморозки, що сприятиме ожеледиці, а вдень стовпчики термометрів місцями сягатимуть 10-12 тепла.