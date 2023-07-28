На Тернопільщині не вистачає безпечних місць для купання. Це одна з причин трагедій на воді, – повідомив на брифінгу начальник водолазно-рятувального відділення Микола Фаралюк.

Від початку року на водоймах області втопилося 22 людини, серед них була дитина. Серед причин – нехтування правил безпеки, вживання спиртних напоїв. Рятувальники закликають представників місцевого самоврядування облаштовувати більше місць для безпечного купання.

«Люди купаються у невідведених для цього місцях, це також причина багатьох трагедій. На сертифікованих пляжах для дорослих облагороджуюся місця для купання глибиною 1,75 м, для дітей – це 1,3 м. Швидкість течії має бути не більше 0,5 метра за секунду, для дітей 0,3 метра. Коли дотримано всіх вимог, тоді вважається, що пляж безпечний для купання. Коли поступає повідомлення на лінію 101 від громадян, підрозділи рятувальників оперативно виїжджають. Якщо не вдалося врятувати людину на воді, потрапляє повідомлення до нас, виїжджаємо в такій ситуації ми», – розповів Микола Фаралюк.

На Тернопільщині діє 5 сертифікованих пляжів, два з них – в обласному центрі.