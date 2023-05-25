Рішення про початок купального сезону прийняли на засіданні виконавчого комітету. Цього року він розпочнеться 11 червня і завершиться 15 вересня.

– Це рішення, яке ми традиційно приймаємо перед початком літа, – зауважив Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Пропонуємо розпочати купальний сезон 11 червня, а завершити – 15 вересня. У зазначену дату погода може бути несприятливою для купання, але оскільки необхідно встановити рятувальний пост, мусимо вказувати терміни. Практично до сезону відпочинку на воді все підготовлено: модернізовано рятувальні пости, розроблено чергування рятувальників, є необхідні засоби для порятунку, тощо.

У прийнятому рішенні вказано, що роботи з облаштування пляжів та місць масового відпочинку людей, а також облаштування рятувального поста з чергуванням матросів- рятувальників із забезпеченням обладнання та іншого необхідного майна мають забезпечити: на «Циганці» – комунальне підприємство «Об’єднання парків культури і відпочинку Тернополя», на «Дальньому пляжі» – підприємець Івасишин.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС у Тернопільській області, водолази-рятувальники вже очистили дно біля пляжу «Циганка».