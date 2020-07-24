Понад півсотні нових випадків коронавірусу діагностували учора на Тернопільщині. 27 інфікованих виявили в обласному центрі.

Епідемічна ситуація цього тижня ускладнилася. Відтак регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглядатиме питання щодо посилення контролю за виконанням санітарно-епідеміологічних правил.

Підйом захворюваності на коронавірус лікарі пов’язують із нестабільністю і некерованістю епідемічного процесу. Після тижневої стабілізації, ситуація із COVID-19 загострилася. Побільшало госпіталізованих, а також протягом двох днів через ускладнення коронавірусу померло двоє людей.

“З послабленням карантину захворюваність зростає, бо всі послаблені протиепідемічні заходи неминуче призводять до реактивації джерела збудника. Таких джерел є чимало. Як правило, люди і самі не знають, що вони хворі. Працюють магазини, транспорт, ринки. На вулицях чимало людей, які не дотримуються санітарно-епідеміологічних правил. Крім того, реєструються спалахи в організованих колективах”, – зазначає професор епідеміології ТНМУ ім. В. Горбачевського Василь Копча.

Географія нових випадків коронавірусу охопила дванадцять населених пунктів на Тернопільщині. Нові спалахи виявили у селі Лазарівка Монастириського району, там одразу діагностували 13 інфікованих та в селі Ліски на Збаражчині, де виявили сімох заражених.

Софія Романська

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