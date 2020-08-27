За добу на Тернопільщині підтверджено 140 випадків зараження вірусом COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (30 осіб)
Бережанський район (8 осіб):
• м. Бережани – 8
Бучацький район (1 особа):
• с. Нові Петликівці – 1
Гусятинський район (18 осіб):
• м. Копичинці – 9
• смт Гусятин – 6
• с. Оришківці – 1
• м. Хоростків – 1
• с. Старий Нижбірок – 1
Заліщицький район (6 осіб):
• смт. Товсте – 1
• с. Ставки – 1
• м. Заліщики – 3
• с. Хартонівці – 1
Збаразький район (1 особа):
• смт Вишнівець – 1
Зборівський район (4 особи):
• м. Зборів – 3
• с. Озерна – 1
Козівський район (12 осіб):
• смт Козова – 6
• с. Теофіпілка – 1
• с. Козівка – 2
• с. Криве – 1
• с. Геленки – 2
Лановецький район (7 осіб):
• с. Лопушне – 1
• с. Бережанка – 2
• с. Буглів – 2
• м. Ланівці – 2
Підгаєцький район (2 особи):
• с. Старе Місто – 1
• с. Сільце – 1
Теребовлянський район (10 осіб):
• м. Теребовля – 8
• с. Хмелівка– 1
• с. Іванівка – 1
Тернопільський район (8 осіб):
• с. Петриків – 3
• с. Байківці – 2
• с. Великі Гаї – 1
• с. Гаї Гречинські – 1
• с. Настасів – 1
Чортківський район (31 особа):
• м. Чортків – 16
• с. Колиндяни – 3
• с. Біла – 2
• с. Білобожниця – 3
• с. Давидківці – 3
• с. Великі Чорнокінці – 1
• с. Стара Ягільниця – 2
• с. Росохач – 1
Шумський район (2 особи):
• с. Мирове – 1
• с. Биківці – 1
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