184 нових випадків коронавірусу зафіксували минулої доби на Тернопільщині. Відтак область зайняла друге місце в країні щодо поширення COVID-19.

Про це повідомив сьогодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Стрімке поширення COVID-19 на Тернопільщині спостерігається від початку серпня. Побільшало інфікованих через масові заходи та нехтування карантинними вимогами, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Минулого тижня у регіоні зареєстрували абсолютний антирекорд – понад двісті нових випадків.

«На жаль, рівень захворюваності продовжує збільшуватися. Учора було виявлено 44 нових випадки у Тернополі, також значну кількість хворих діагностували у п’ятнадцяти районах. Зокрема, додалося 18 інфікованих у Бережанському районах, 28 – у Бучацькому, 21 – у Гусятинському і Монастириському районах; 11 інфікованих – на Чортківщині. Реєструємо багато первинних випадків, що дає підстави стверджувати, що COVID-19 стрімко поширюється».

Через зростання рівня заражених COVID-19 на Тернопільщині побільшало пацієнтів в інфекційних відділеннях. Тільки у лікарнях Тернополя перебуває – понад 120 хворих.

Софія Романська

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