Додаткових 125 ліжок для лікування хворих на коронавірус відкрили у районних лікарнях області.

Про це повідомила заступниця начальника управління охорони здоров’я області Лідія Чайковська. Загальна кількість місць для інфікованих пацієнтів в області сягає майже семи сотень.

Рівень завантаженості лікарень області хворими на коронавірус становить 64%. Тільки у лікарнях Тернополя перебуває понад сто пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19.

«Загалом в області 385 осіб перебувають в лікарнях, них 14 під кисневою маскою, 85 на кисневому концентраторі і одна особа під апаратом ШВЛ. Особи, які під кисневим концентратом та на ШВЛ, знаходяться у важкому стані. Майже в кожному районі нині відкриті лікарні для прийому хворих з коронавірусною інфекцією. Зокрема, вже приймають хворих на коронавірус у Збаразькій, Шумській лікарні. Готуються до відкриття інфекційні відділення у Підгаєцькому, Зборівському, Тернопільському районах. Міська лікарня швидкої допомоги переходить у госпіталь. Всі відділення, які знаходяться у цій лікарні, будуть лікувати лише хворих на коронавірус. Враховуючи, що у Тернопільській області відсутня обласна інфекційна лікарня, було прийнято рішення, щоб створити на базі обласного фтизіопульмонологічного центру інфекційне відділення для лікування хворих на коронавірусну інфекцію. Там відкрито 49 ліжок, і майже всі заповнені», – каже заступниця начальника управління охорони здоров’я області Лідія Чайковська.

Нині на Тернопільщині готують ще шість лікарень, де зможуть надавати допомогу хворим на коронавірус. Це медустанови у Зборівському, Підгаєцькому, Теребовлянському, Борщівському і Тернопільському районах.

Софія Романська

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