Вчора у Тернопільській області підтвердили ще три випадки захворювання на коронавірус. Загалом, станом на 22 годину 29 березня, було зареєстровано 60 хворих.
Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.
Найбільше інфікованих, як і раніше – у Монастириському районі. Там зафіксовано 47 хворих. Один чоловік помер. Ще 9 – жителі Заліщицького району.
Два випадки захворювання зареєстровані у Тернополі. По одному – у Тернопільському та Кременецькому районах.
Загалом в Україні 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням. 10 з них летальних 6 людей вже одужали.
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