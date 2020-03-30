Вчора у Тернопільській області підтвердили ще три випадки захворювання на коронавірус. Загалом, станом на 22 годину 29 березня, було зареєстровано 60 хворих.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Найбільше інфікованих, як і раніше – у Монастириському районі. Там зафіксовано 47 хворих. Один чоловік помер. Ще 9 – жителі Заліщицького району.

Два випадки захворювання зареєстровані у Тернополі. По одному – у Тернопільському та Кременецькому районах.

Загалом в Україні 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням. 10 з них летальних 6 людей вже одужали.

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