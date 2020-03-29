У Монастирському районі Тернопільської області число заражених коронавірусом збільшилося до 44 осіб.

Про це у Facebook повідомив заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь, передає РБК.

За його словами, станом на 8 ранку серед інфікованих – 4 дитини, двоє держслужбовців, один священник і один завідувач дитсадка.

Число заражених COVID-19 медиків не змінилася з вечора 28 березня і становить 24 людини. Серед них – 7 лікарів, 11 медсестер, 6 молодших медсестер.

Найбільше інфікованих в місті Монастириська – 26 осіб, сім чоловік – в селі Швейків, чотири (1 випадок – летальний) – в селі Ковалівка, по два випадки – в селі Горішня Слобідка і Долішня Слобідка, по одному – в селі Бертники, селі Чехів і селі Гончарівка.

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