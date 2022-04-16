9-річна Марічка з Тернопільщини допомагає ЗСУ. Вона продає свої іграшки, щоб купити тепловізор.
Наперед визначених цін немає. Кожен платить стільки, скільки вважає за потрібне, повідомляє Суспільне.
Дівчинка продає не лише іграшки, а й книжки та прикраси. Багато речей зробила сама. Ідею благодійниця взяла у дітей з Харкова.
“Я побачила, як діти з Харкова теж продають свої іграшки і захотіла долучитися, а збираємо ми військовим на тепловізор. У мене можна придбати приколки, іграшки, книжки, бульбашки, лизуни, книжки”, – розповідає Марічка.
Продавати дівчинці допомагали батьки. Кошти, які збере дитина, передадуть у волонтерський штаб.
Усіх покупців Марічка пригощала пиріжками та цукерками.