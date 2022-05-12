“В кума явно поправляються діла”, “Кум зірвався й заховався в лопухи”, “Де той кум запропастився? Де пропав?”, “Кум від злості вже аж зуби вишкіря” – такими рядками з творів відомого гумориста Павла Глазового, напевно, можна охарактеризувати еволюцію стосунків двох відомих кумів: Владіміра Путіна і Віктора Медведчука. Але якщо у смішних, іноді до сліз, поетичних оповідках Павла Прокоповича мова йде про пригоди невдачливих кумів на полюванні чи під час підпільного виготовлення вина з гарбуза, то у згаданої пари VIP-кумів ставки були куди більш високі. І найвищою з них, як тепер з’ясувалося, була Україна. Якщо конкретніше: кум Вітя мав (за обопільною домовленістю) підготувати все для того, щоб кум Вова, коли вторгнеться в нашу країну, зустрів у ній прийом в стилі “Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали”. Насправді ж вийшло все зовсім не так урочисто і гостинно. Кумові Вові це дуже не сподобалося, і окрім претензій до свого військового керівництва, у нього виникли, як можна припустити, серйозні запитання до кума Віті на предмет того, куди ж пішли виділені на дестабілізацію ситуації в Україні мільярди. І, судячи з того, що Росія зовсім не квапиться обмінювати затриманого при спробі втечі Медведчука на захисників Маріуполя та заблокованих у місті цивільних (навіть попри його особисте прохання), притомного пояснення від нього з приводу “нецільового використання” гігантських сум в “белокаменной” отримати не сподіваються. А отже, сам він не є для Росії великою цінністю – відпрацьований матеріал, не більше. Москва банально не зацікавлена в обміні Медведчука, бо кум Путіна підвів Кремль, ввівши в оману щодо великого відсотка проросійськи налаштованих людей серед українців. На думку колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризка, тепер всі зрадники в Україні знатимуть, чого вони варті, безвідносно до їхньої “вартості”. І що коли буде вирішуватись їхня доля, у Москві мовчатимуть. Це показово, і це є найкращим аргументом, щоб не зв’язуватися з Російською Федерацією. А радник голови Офісу президента Михайло Подоляк дотримується ще радикальнішої думки. “Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в’язниці. З гарантованим багаторічним тюремним строком. У Росії його обов’язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші та в підсумку стала одним з ініціаторів війни”, – прогнозує він.

Для “юристи завзятого” і “особи, наближеної до імператора”, який, цілком ймовірно, розраховував на посаду майбутнього намісника України, нинішнє становище не є приємним. І не обіцяє чогось значно кращого з точки зору перспективи. Тим часом, наче вовна з драного кожуха, на світ білий вилазять побічні докази того, куди ж ішли російські гроші, асигновані на збільшення відсотка проросійськи налаштованих особин серед українців. Зокрема, у хатньої робітниці Медведчука під час обшуку вилучили майже пів мільйона доларів та 87 тисяч євро. Нехай навіть у помешканні Віктора Володимировича все блистіло й вилискувало і жодної пилинки не можна було відшукати й під мікроскопом, але такі статки у простої прибиральниці… А з іншого боку, якщо кум Вова відсипав щедрою рукою, то чого ж скупитися?