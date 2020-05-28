У вівторок, 26 травня, у Козовій раптово померла 3-річна Настя. Обставини смерті наразі з’ясовуються.

На пошту “Терену” надійшов лист від близьких, у якому розповідається про день та обставини, на їхню думку, смерті.

Зі слів близьких відомо, вранці 26 травня мама Насті, Надія, помітила, що донечка задихається під час плачу, тому звернулася до сімейного лікаря.

“Після огляду дитину відправили до лора. Останній порекомендував обстежити Настю. Як лікування призначив краплі для носа.

З лікарні ми приїхали додому. В обід дівчинка лягла спати, прокинулася в страшному плачі. Через деякий час вона почала синіти. Так і померла у мене на руках”, – ідеться у листі.

Наразі лікарі з’ясовують всі обставини смерті.