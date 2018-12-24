На розвиток приєднаних до Тернополя сіл витратять по мільйону гривень

24/12/2018 Розмір тексту:

Новий 2019 рік Тернопіль розпочне вже у статусі Тернопільської міської територіальної громади. Утворилася вона шляхом приєднання до міста восьми сіл Зборівського району: Курівці, Малашівці, Іванківці, Чернихів, Глядки, Плесківці, Кобзарівка та Вертелка.

На тридцять першій сесії міської ради депутати прийняли ряд рішень, які стосуються новоутвореної громади та її бюджет.

– Дохідна частина міського бюджету складатиме 2 мільярди 552 мільйони 100 тисяч гривень, – розповіла Вікторія Остапчук, заступник міського голови. – Загальний фонд становитиме 2 мільярди 440 мільйонів 800 тисяч, спеціальний – 111 мільйонів 300 тисяч, в тому числі по бюджету розвитку – 50 мільйонів 60 тисяч гривень. Загальний фонд у дохідній частині бюджету по власних джерелах, тобто без врахування трансфертів, запланований у загальній сумі 1 мільярд 409,5 мільйона. У порівняні з очікуваним виконанням у 2018 році це більше на 12,2%. Структура загального фонду в наступному році фактично не зазнає змін. Як і в попередніх бюджетних періодах його перш за все формують податкові надходження та міжбюджетні трансферти. Основним бюджетоутворюючим податковим джерелом загального фонду є ПДФО, частка якого у загальних доходах складає 55% і прогнозована сума у 2019 році становитиме 856 мільйонів. Це більше на 12,8%, ніж ми очікуємо у 2018 році. Проектом бюджету заплановані міжбюджетні трансферти у загальній сумі 1 мільярд 31,3 мільйона. Обсяг освітньої субвенції передбачено у сумі 321,9 мільйона, медичної субвенції – 157,8 мільйона. Додаткова дотація для здійснення переданих із державного бюджету видатків на утримання закладів освіти і охорони здоров’я становить 25,7 мільйона. Субвенції з міського бюджету для освіти – 2,9 мільйона та охорони здоров’я – 5,3 мільйона. Державою Тернополю доведена реверсна дотація, тобто кошти, які будуть вилучатися до державного бюджету у сумі 57,6 мільйона, що більше порівняно з 2018 роком на 20,9 мільйона. Це свідчить про фінансову спроможність громади. Видатки тернопільської громади на 2019 рік плануються у загальній сумі 2 мільярди 953,7 мільйона, в тому числі по загальному фонду 2 мільярди 150,9 мільйона та по спеціальному – 802,8 мільйона.

При формуванні бюджету, як відзначила Вікторія Остпачук, вперше в повному обсязі заплановані кошти на соціально-захищені статті такі, як зарплата та енергоносії, і які складають 1 мільярд 77,3 мільйона та 146,2 мільйона. Вперше також у бюджеті громади передбачені місцеві зовнішні запозичення на реалізацію програми з термомодернізації закладів освіти у сумі 390,1 мільйона, на реконструкцію системи зовнішнього освітлення «Світло без ртуті» – 12,5 мільйонів. Грант Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО – 4,6 мільйона. Проектом бюджету вже втретє передбачаються кошти на реалізацію громадського бюджету. Цього року вони визначені у сумі 10 мільйонів 560 тисяч. Із них на малі проекти – 3 мільйони 430 тисяч та великі – 7 мільйонів 130 тисяч гривень. На розвиток і благоустрій приєднаних сіл заплановано виділити по 1 мільйону гривень. Також буде повністю збережена інфраструктура, штати та мережа сіл, видатки на які заплановані у відповідних галузях.

Ольга Трач

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