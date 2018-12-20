Керівники сіл, які приєдналися до Тернополя, увійшли до складу виконкому

20/12/2018 Розмір тексту:

Ряд важливих рішень, пов’язаних зі створенням Тернопільської міської територіальної громади, прийняли на 31 сесії міської ради. Стосуються вони змін у діяльності як міської ради, так і сільських рад.

Поки у селах Зборівського району, які приєдналися до Тернополя, не відбулися вибори старост, то їх обов’язки тимчасово виконуватимуть четверо осіб. Усі вони були присутні на засіданні сесії. Виконуючою обов’язки старости у селах Кобзарівка і Вертелка стала Ольга Туткалюк, у селі Курівці – Ольга Кузьма, у селах Малашівці та Іванківці обов’язки старости виконує Володимир Корнутяк, у селах Чернихів, Глядки і Плесківці – Богдан Татарин. Саме вони будуть представляти інтереси жителів зазначених сіл у Тернопільській міській раді. У зв’язку з цим їх ввели до складу виконавчого комітету. І вже наступного після сесії дня – 20 грудня – усі вони вперше взяли участь у черговому засіданні виконкому. Тепер кількісний склад виконкому налічує не дев’ять, а 13 осіб. Також під час пленарного засідання міський голова вручив виконуючим обов’язки старостам гербові печатки Тернопільської міської ради. А ще депутати затвердили «Положення про старост сіл Тернопільської міської територіальної громади».

Йшлося на сесії і про початок реорганізації Кобзарівської, Курівецької, Малашовецької, Чернихівської сільських рад шляхом приєднання до Тернопільської міської ради. Серед іншого у рішенні щодо цього зазначено, що Тернопільська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків вказаних сільських рад. На виконавчому комітеті 20 грудня вже прийняли рішення про створення комісій з реорганізації сільських рад. До них увійшли виконуючі обов’язки старост і бухгалтери сільрад та представники Тернопільської міської ради. Члени комісій повинні будуть здійснити повну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків сільрад. Також вони мають попередити про звільнення працівників сільських рад. У результаті реорганізації сільських рад кількість штатних одиниць Тернопільської міської ради збільшиться на 35.

Ольга Трач