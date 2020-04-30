Служба безпеки України викрила керівника одного з відділів Управління Держгеокадастру у Тернопільській області, причетного до одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Відділ інформаційної роботи Тернопільського обласного центру зайнятості.

За попередньою версією слідства, чиновник вимагав 500 американських доларів від місцевого жителя, який намагався змінити цільове призначення раніше відведеної йому земельної ділянки. За вказану суму грошей посадовець обіцяв чоловіку сприяння у вирішенні даного питання, зокрема щодо затвердження органними місцевого самоврядування відповідного проекту землеустрою.

Правоохоронці затримали фігуранта відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України поблизу робочого місця після передачі всієї суми хабара.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру у вчиненні злочину та обрання йому міри запобіжного заходу. Заходи із викриття протиправної діяльності проводились спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області.