На горищі будинку на Тернопільщині знайшли бойову гранату

Друга світова війна досі нагадує про себе небезпечними “подарунками”.

Так, 7 червня у селищі Великі Бірки, на горищі приватного будинку, виявлено і знищено ручну гранату Ф-1.

Ще одну таку ж гранату виявили у селі Старий Вишнівець.

Окрім того, на узбіччі автодороги Т-20-14 “Підволочиськ – Скалат”, поблизу села Городниця, під час проведення земляних робіт виявлено артснаряд АС-50 мм.

Цього ж дня групою піротехнічних робіт вилучено та знищено застарілий артснаряд АС-76 мм, виявлений 6 червня у селі Новостав Шумської територіальної громади.

“Пам’ятайте, головні правила мінної безпеки: Не підходь! Не чіпай! Телефонуй 101!”, – наголошують у ДСНС.