Ще на початку березня 2020 року до працівників поліції звернулася жителька обласного центру і заявила, що невідомі особи поставили гранату біля будинку її батьків, а після цього почали погрожувати їй та близьким насильством й вбивством.

Потерпіла неодноразово отримувала з невідомих номерів смс-повідомлення з вимогою заплатити 250 тисяч євро за безпеку родини. Жінка платити відмовлялася.

24 травня 2020 року близько 2:30 на вулиці 15 квітня біля приміщення, яке належить брату потерпілої, охоронець виявив саморобний вибуховий пристрій з корпусом бойової осколкової ручної гранати Ф-1 без кільця з чекою. На місце знахідки виїжджали вибухотехніки, які знешкодили вибухівку.

У ході досудового розслідування, проведеного слідчими, оперативниками управління карного розшуку, а також фахівцями інших підрозділів ГУНП в Тернопільській області стало відомо, що до погроз, вимагання та встановлення вибухонебезпечних предметів причетний 64-річний тернополянин. Як з’ясувалося, аналогічні методи “вибивання грошей” підозрюваний застосовував і до інших людей.

Чоловік разом зі своїм спільником у листопаді 2023 року встановив саморобний вибуховий пристрій на автомобіль Porsche Cayenne, припаркований у дворі багатоповерхівки на вулиці Руська, а біля воріт господарського приміщення на вулиці Чумацька підірвали гранату. У своєї жертви зловмисники вимагали 85 тисяч доларів за нереальний борг.

У грудні поліцейські за силової підтримки підрозділів КОРД та РПОП під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області у ході спецоперації провели у підозрюваних 8 санкціонованих обшуків у ході яких виявили та вилучили близько восьмисот мобільних телефонів, патрони, порох та вибухонебезпечні предмети.

Слідчі оголосили тернополянину підозру за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вимагання та умисне знищення або пошкодження майна. На даний час підозрюваний знаходиться під вартою в ДУ «Чортківська установа виконання покарань (№ 26)».

За злочини, вчинені проти тернополянки у 2020 році, слідчі оголосили чоловікові підозри відповідно до ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194 КК України. Перевіряють працівники поліції дану особу й на причетність до аналогічних фактів. Триває слідство.