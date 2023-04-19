На фронті загинув снайпер з Тернопільщини

Тернопільщина втратила ще одного захисника.

На фронті загинув головний сержант Микола Іванович Ткачук. Він був інспектором прикордонної служби – снайпером відділення інспекторів прикордонної служби. Загинув 15 квітня, отримавши несумісні з життям поранення, на Донеччині.

Про важку втрату повідомили у Кременецькій районній державній адміністрації.

Микола Ткачук народився 28 квітня 1971 року. Проживав у селі Передмірка Борсуківської територіальної громади.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Героя.

Вічна пам’ять, шана і слава захиснику України!”, – ідеться у зверненні адміністрації району.