Тернопільщина втратила ще одного захисника.
На фронті загинув головний сержант Микола Іванович Ткачук. Він був інспектором прикордонної служби – снайпером відділення інспекторів прикордонної служби. Загинув 15 квітня, отримавши несумісні з життям поранення, на Донеччині.
Про важку втрату повідомили у Кременецькій районній державній адміністрації.
Микола Ткачук народився 28 квітня 1971 року. Проживав у селі Передмірка Борсуківської територіальної громади.
“Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Героя.
Вічна пам’ять, шана і слава захиснику України!”, – ідеться у зверненні адміністрації району.