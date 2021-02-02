У суботу, 30 січня, в Києві відбулися VIII Бандерівські читання «Український націоналізм в сучасному ідеологічному протистоянні».

Подію вже кілька років поспіль організовує Недержавний аналітичний центр «Українські студії стратегічних досліджень» у партнерстві з Інформаційно-виставковим центром Музею Майдану.

Участь у читаннях взяв кандидат економічних наук, голова Тернопільської облради Михайло Головко із доповіддю «Геополітичні проєкти, тенденції та популізм як контрреакція».

– Геополітика – це не тільки наука, а практика існування людських спільнот, що проявляється у взаємодії, конкуренції у міжнародній сфері та визначається їх географічним та цивілізаційним походженням. Кінець історії, про який так багато говорили ідеологи лібералізму, так і не настав. Англосаксонська ліберальна демократія, яка прагнула процесом глобалізації поширити свій геополітичний проєкт на весь світ, зараз втрачає позиції. Модель, яку завдяки популізму виводили в ідеали, виявляється неспроможною дати світові ХХІ століття нові та якісні орієнтири. Серед багатьох вчених побутує думка, що сучасна економічна криза є новим витоком кризових явищ у світовій економічній системі, які виникли у 2008 році. Тому пандемія коронавірусу може бути швидше наслідком, а не причиною економічних негараздів сьогодення. Реакція світової спільноти на вірус, що мало відрізняється від сезонного ГРВІ, змушує замислитися, чи не використовують пандемію та карантинні заходи для відволікання населення світу від більш небезпечних явищ, – зазначив Михайло Головко.

Голова обласної ради підкреслив, що Україна вже тридцять років займається популістичними соціально-економічними експериментами англосаксонського типу. На його думку, єдиним правильним кроком у цій ситуації є впровадження економічного націоналізму, а саме таких його елементів як протекціонізм, імпортозаміщення, націоналізація стратегічних галузей і ресурсів.