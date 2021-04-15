У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради тривають ремонтні роботи.

Аби завершити капітальний ремонт, під час засідання сесії Тернопільської обласної ради було виділено 1,5 млн грн з обласного бюджету.

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко відзначив, що здоров’я людей завжди має бути на першому місці. Саме якісні медичні послуги є запорукою майбутнього жителів Тернопільщини.

– Загальна сума коштів, які було потрібно для ремонту, становить 3,6 млн грн. Ми відвідали обласну дитячу лікарню, перевірили хід виконання ремонтних робіт. Аби звершити ремонт, потрібно було ще 1,5 млн грн. На сесії Тернопільської облради ми ці кошти виділили. Модернізація лікувальних закладів — пріоритет в роботі Тернопільської обласної ради. Можу запевнити, ми й надалі будемо підтримувати наших медиків та оновлювати матеріально-технічну базу лікувальних закладів. Принагідно хочу ще раз подякувати усім медичним працівникам — Людям, які щодня рятують життя, – наголосив Михайло Головко.