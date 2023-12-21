Порядок компенсації витрат по іпотечних кредитах для забезпечення житлом військовослужбовців затвердили у міській раді. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 20 грудня.

– Зазначений порядок передбачає надання компенсації в розмірі що не перевищує 20% вартості житла військовослужбовцям, які зареєстровані на території ТМТГ та отримали кредит на умовах програми доступного іпотечного кредитування «єОселя», – пояснила Тетяна Корчак, начальниця управління економіки, промисловості та праці. – Розрахунок компенсації здійснюється відповідно до постанови Кабміну №856, а саме, виходячи з нормативної площі житла не більше 52,5 квадратних метрів плюс 21 квадратний метр на кожного члена сім’ї та у випадку коли вартість загальної площі житла не перевищує опосередковану вартість спорудження житла за регіонами.

Відповідне рішення, як зазначив міський голова Сергій Надал, також було прийнято на сесії 15 грудня, а необхідні кошти заклали у програмі «Обороноздатність». Скористатися компенсацією, як повідомили у міській раді, тернопільські захисники зможуть з початку 2024 року.