Метеорологи розповіли, коли на Тернопільщину прийде похолодання

Штормове попередження оголосили на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, у краї спостерігатиметься сильний вітер. Через перепади температурних показників на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Відтак метеорологи попереджають про перший рівень небезпечності.

Як повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології, у понеділок в регіоні очікуються пориви західного вітру 15 – 20 м/с. 04 – 05 січня на окремих ділянках доріг утворюватиметься ожеледиця. Метеорологічна ситуація відповідатиме І рівню небезпеки — жовтому.

За попередніми прогнозами, протягом тижня температурні показники коливатимуться від незначного мінуса до плюса. Втім, ближче до Різдва у краї похолоднішає.