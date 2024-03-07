Цими днями, у Романовому Селі, що на Тернопільщині, місцеві жителі навели порядок на старому цвинтарі та самотужки відремонтували аварійний міст.

Найбільш ініціативні мешканці Романового Села, користуючись нагодою, тобто весняною погодою, розпочали наводити благоустрій на могилах старого кладовища, за могилами якого немає кому доглядати. Про це повідомляє видання Тернополяни.

Того ж дня за сприяння комунального підприємства «Байковецьке», яке надало техніку, мешканці села самостійно здійснили ремонт моста на вулиці Садовій.