Контролювати очищення міжквартальних проїздів, доріг та прилеглих територій від снігу мають працівники муніципальних інспекцій територіальних громад. А за прибирання прибудинкових територій і міжквартальних проїздів відповідальні управителі житлового фонду та ОСББ.

У Тернопільській обласній військовій адміністрації відзначають, що з ночі на восьме січня комунальні служби області працюють у посиленому режимі, розчищаючи вулиці, дороги, тротуари, зупинки. Двірники посипають тротуари, пішохідні переходи та місця загального користування.

– У територіальних громадах нараховується є 266 одиниць спеціальної техніки для прибирання снігу, біля 5 тисяч різних інструментів, 35 тисяч тонн посипкового матеріалу, – повідомила Софія Близнюк, заступниця директора департаменту – начальниця управління житлово-комунального господарства та енергозбереження ТОВА. – Укладено 50 договорів зі сторонніми організаціями для розгортання вулиць комунальної форми власності. Зона відповідальності територіальних громад – розчищення комунальних доріг. Відповідальність за прибирання прибудинкових територій лежить на управителях та об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків. Їхній обов’язок – забезпечити належне очищення дворів і проїздів. Контролювати їх має муніципальна інспекція, яка є у кожній громаді або працівник, який контролює стан прибирання та приймає заходи впливу. Щоб з’ясувати до якої компанії належить та чи інша прибудинкова територія необхідно звернутися у територіальні громади в галузеве управління. У Тернополі працює інтерактивна карта на якій вказано, хто відповідає за певну територію.

Софія Близнюк також зауважила, що всі підприємства та установи незалежно від форми власності повинні прибирати навколо своїх приміщень. Прибирання йде по периметру будівлі або до першого бордюру. Ці норми прописані у правилах благоустрою населеного пункту. Власник установи чи організації повинен мати для цього необхідний інвентар і прибирати сніг негайно, від початку снігопаду. Від снігу також треба очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, а під час відлиги – знімати бурульки.

Фото із сайту ТМР