У місті на Тернопільщині не вистачає комунальників: трактористів і водіїв мобілізували. ВІДЕО

У Чорткові не вистачає працівників комунальник служб.

Як повідомив мер міста Володимир Шматько, багатьох з них мобілізували у військо, пише видання Тернополяни.

Попри нестачу комунальників, за словами мера, цієї ночі служби продовжували працювати.

“Записую відеозвернення, щоб подякувати нашим двірникам, трактористам, грейдеристам, всім, хто вчора ввечері, вночі та вранці продовжував прибирати місто від снігу.

Дякуємо за цю важку працю, але нам не вистачає трактористів. У нас продовжують мобілізувати людей в армію, із ритуальної служби і сьогодні із благоустрою, тому, хто шукає роботу, пишіть, нам потрібні трактористи, водії на автобуси, прибиральники міста. Допоможіть знайти людей на роботу”, – розповів Володимир Шматько.