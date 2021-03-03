На Тернопільщині місцеві жителі перекрили дорогу вантажним автомобілям.

2 березня жителі сіл Шупарка та Касперівці колишнього Заліщицького району, що на Тернопільщині, перекрили дорогу вантажним автомобілям.

За словами місцевих жителів, великовагові вантажівки знищують дорогу і людям обірвався тепець. Про це пишуть Тернополяни.

“Жителі села перекрили дорогу,через те що фури з великим тонажем, буквально за тиждень часу знищили все асфальтне покриття дороги,селом не можливо переїхати, і можливе руйнування моста”, – пише користувач Оксана Андрущак”.