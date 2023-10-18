Народжувала вдома: на Тернопільщині знайшли мертвими породіллю та немовля

Шокуючий випадок стався у селі Вікно Чортківського району. Там у будинку виявили мертвими молоду жінку та новонароджене немовля.

Про обставини трагедії повідомило видання “20 хвилин“.

За попередньою інформацією, породіллі було 24 роки. Жінка народжувала вдома і, найімовірніше, померла від крововтрати. Чи народилося немовля живим – наразі невідомо.

— Жінка народжувала вдома, за попередньою інформацією, померла від інфекції та крововтрати, — прокоментував «20 хвилин» начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в області Сергій Крета. — Плід забрали на експертизу, спеціалісти мають встановити, чи дитя народилось живим, і якою була причина смерті.

Відомо, що молода жінка працювала у Тернополі. Іноді приїздила у рідне село, де й сталася трагедія.

16 жовтня жінку з немовлям похоронили на місцевому кладовищі.

За фактом загибелі породіллі та дитини розпочато кримінальне провадження.