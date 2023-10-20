Притягнути винних до відповідальності вимагає житель Чортківського району. Він отримав травми, бо на нього впало дерево.

Нещасний випадок трапився 12 жовтня близько опівдня. За словами потерпілого, він їхав польовою дорогою на скутері повз ліс, неподалік села Гуштин. Чоловік каже, що чув роботу бензопили і в якийсь момент на нього впало дерево.

Його з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до травматологічного відділення. Вирішується питання про внесення даного факту до ЄРДР згідно із статтею 272 ККУ – Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.