Чоловік хотів відкупитися від адмінвідповідальності, а натомість став фігурантам кримінального провадження.

Під час несення служби співробітники групи реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №1 смт. Козова виявили водія автомобіля «Renault Master», який припаркувався з порушенням. За кермом перебував 22-річний житель Львівщини. У ході перевірки документів з’ясувалося, що чоловік позбавлений права керувати транспортними засобами.

Аби на нього не складали адмінпротокол, водій-порушник почав пропонувати поліцейським 3 тисячі гривень неправомірної вигоди.

Факт корупційного діяння задокументувала слідчо-оперативна група, яку на місце події викликали інспектори.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу – пропозиція надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 4 років позбавлення волі.

Також на чоловіка поліцейські склали адмінпротокол за ч. 4 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами).