Мерія Тернополя передала нашим Героям-захисникам ще п’ять квадрокоптерів, саперні набори та інше обладнання

До виїзду на передову готують волонтери «Допомога армії від Тернополя»

Військові підрозділи, які мужньо боронять нашу державу та відвойовують кожний метр української землі, знають – Тернопільська громада завжди відгукнеться на їх запити. Минулого тижня виконавчий комітет міської ради Тернополя відреагував на запит наших військових та передав на баланс наших частин необхідну військову техніку та обладнання.

Обладнання та товари на суму майже 1 150 000 грн

На засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про безоплатну передачу з балансу міської ради на баланс трьох військових частин та одного добровольчого формування матеріальних цінностей. Так, враховуючи відповідні звернення військових частин, Тернопільською міською радою закуплені та передані на засіданні виконавчого комітету товаро-матеріальні цінності на загальну суму 1 148 432 грн.

Що передали нашим захисникам

Зокрема, спрямовано таке обладнання:

два набори саперні ДЗМ-1;

товарно-матеріальні цінності (манжети, муфти, диски, вкладиші, напівкільця, заглушки, поршнекомплекти, насос, фільтри паливні, пас);

сумки-аптечки;

п’ять квадрокоптерів.

Пряма мова мера

«На замовлення наших військових передали чергову партію техніки та обладнання для тих частин, що сформовані на базі Тернополя. Це п’ять квадрокоптерів та два саперні набори, що необхідні для розмінування. Традиційно допомога надається відповідно до запитів наших захисників, адже на фронті квадрокоптери є дуже необхідними у виявленні ворожих позицій. Бажаємо нехай ця техніка рятує життя і допомагає нищити й виганяти ворога», – підкреслив міський голова Сергій Надал.

«Допомога армії від Тернополя» готується до виїзду на фронт

У вівторок, 22 серпня, водії та волонтери центру «Допомога армії від Тернополя» вирушать у чергову поїздку до наших захисників на передову у напрямку Запорізької, Донецької та Харківської областей.

Усі охочі передати посилки своїм рідним та близьким, котрі проходять службу за цими напрямками, можуть приносити їх за адресою: вул. Миколи Лисенка, 8-А.

Графік роботи центру:

понеділок-четвер – 08:00-17:00 год, обідня перерва з 13:00 по 14:00 год;

п’ятниця-субота – 08:00-16:00 год, обідня перерва з 13:00 по 14:00 год;

неділя – вихідний.

За додатковою інформацією просимо звертатися за телефоном – (067) 009-15-40.

Нагадаємо

Нещодавно виконавчий комітет передав на баланс тернопільських військових частин необхідне обладнання на понад мільйон гривень, а також ще комп’ютерну техніку (монітори, підставки, кабелі та ноутбук) на загальну суму 35 880 грн.