Різке потепління передбачають на Тернопільщині.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, наступної доби температурні показники коливатимуться від 0 до 2 градусів тепла. Місцями в регіоні можливий дощ з мокрим снігом, вітер південний від 5 до 10 метрів за секунду.

До регіону наближається тепла повітряна маса, – каже синоптик Наталка Діденко. Це і зумовить суттєве підвищення температурних показників.

«Хто метеозалежний, голови, судини та кістки можуть боліти, пульсувати і торохтіти. Просто варто знати, що саме 20-22 січня в Україні розпоряджатиметься вже інша повітряна маса, тепла, атлантична із значними стрибками атмосферного тиску та температури повітря. Градуси подобрішають, сніг розкваситься, на річках з’являться проталини, водні потоки заповнять усі дороги та тротуари, поменшає шуб і побільшає легких пуховиків, словом, замаячить авітамінозом, веселими калюжами, вихідними побільшає народу на вулицях та запахне весною».

Отже, третя декада січня жителів Тернопільщини здивує майже весняним теплом. Софія Романська