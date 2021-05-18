На Тернопільщині сьогодні з COVID-19 бореться 4,5 тисяч осіб. У лікарнях перебуває понад півтисячі хворих, з них 490 використовують кисневу підтримку.

Загалом ситуація з коронавірусом на Тернопільщині стабілізувалася. Рівень захворюваності знизився, однак в області все ж реєструють важкі випадки. Наразі 17 пацієнтів перебувають на апаратах штучної вентиляції легень.

«Думаю, ситуація із захворюваністю на коронавірус покращилася через те, що багато людей уже перехворіли. Також чимало осіб вакцинувалися. В області уже імунізовано практично 30 тисяч осіб. Цей незначний імунний прошарок – за рахунок людей, які вже мають антитіла, – дав можливість зупини поширення захворювання. При цьому медзаклади повинні бути готові у будь-який час розгорнути ліжка для надання медичної допомоги пацієнтам із коронавірусом», – каже начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Лікарні Тернопільщини забезпечені киснем на 90 %. Наразі вільними залишається близько двох тисяч ліжок, передбачених для хворих на COVID-19.