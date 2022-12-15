Двісті тридцять два учасники АТО Тернопільської громади отримали у цьому році грошову компенсацію за земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва.

Рішення про осіб, яким буде виплачено компенсацію приймають на Раді підтримки учасників антитерористичної операції. На початку грудня відбулося чергове засідання цієї ради. А 14 грудня на виконкомі затвердили протокол цього засідання. Відповідно до нього компенсацію отримають ще 16 учасників АТО.

– В межах бюджету на 2022 рік були передбачені кошти на такі виплати, – прокоментував Сергій Надал, міський голова. – Відбулося засідання, на якому представники громадських організацій самостійно визначили з числа військових, які найперше потребують грошової компенсації і ми підтримуємо їхнє рішення.

Належні їм кошти люди отримають до кінця 2022 року. Сума грошової компенсації учасникам АТО/ООС за земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва розраховується з врахуванням базової вартості одного квадратного метра. нормативної грошової оцінки земель Тернополя та виплачується в розмірі грошової оцінки земельної ділянки площею 0,06 гектара. Наразі компенсація становить 81636 гривень.