Компенсації до шістнадцяти тис. грн. можуть отримати роботодавці на Тернопільщині, – повідомила на брифінгу заступниця директора обласного центру зайнятості Олександра Островська. За її словами, виплати передбачені за працевлаштування різних категорій осіб.

Якщо роботодавці працевлаштують учасників бойових дій, людей з інвалідністю чи передпенсійного віку, кому до настання права на пенсію залишилося не більше 5 років, компенсація становитиме до 8000 грн. У разі працевлаштування молоді – можна отримати виплату до 4000 грн., за працевлаштування переселенців – до 16000 грн.

«Роботодавці, які працевлаштовують різні категорії громадян, можуть отримати від Державної служби зайнятості коштом Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ряд компенсацій, які розраховуються на одного працівника на місяць. Якщо роботодавці офіційно працевлаштували учасників бойових дій, людей з інвалідністю чи передпенсійного віку, компенсація до 8000 грн – 50% витрат на оплату праці, не більше розміру мінімальної зарплати. У разі працевлаштування молоді – компенсація до 4000 грн – 50% мінімальної зарплати; осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні зі статусом безробітного понад 1 місяць, осіб зі статусом зареєстрованого безробітного понад 6 міс – компенсація до 3520 грн – 100% фактичного розміру сплаченого єдиного внеску, але не більше 2-х розмірів мінімального ЄВ. За працевлаштування внутрішньо переміщених осіб – компенсація до 16 000 гривень – фактичні витрати на оплату праці особи, але не вище двох розмірів мінімальної зарплати», – розповіла Олександра Островська.

В обласному центрі зайнятості додають, також передбачене відшкодування за облаштування робочого місця для працевлаштованої особи з інвалідністю. Компенсація становить – до 100,5 тис. грн. для працівника з інвалідністю І групи, до 71 тис. грн – за робоче місце для працівника з інвалідністю ІІ групи.