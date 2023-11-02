Майже 150 тисяч гривень за один день виманили шахраї у мешканців Тернопільщини

Три шахрайства, три жертви й понад 146 тисяч гривень втрат. Усе це – наслідки дзвінка від людей, які представилася працівниками служби безпеки банку.

Три ідентичних заяви зареєстрували дізнавачі лише за одну добу 1 листопада. Усі факти вони внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу.

Жертви – жителі Тернополя та області. Вони розповідають, що у робочий час до них дзвонили невідомі та представлялися працівниками фінансових установ. Додзвонювачі повідомили, що хтось намагається отримати доступ до їхніх грошей, які знаходяться на банківських картках.

Після цього співрозмовник запропонував убезпечити електронний гаманець. Люди злякалися втратити усі заощадження та повірили незнайомцю. Як наслідок – розповіли шахраєві усі особисті дані та секретні коди. А за кілька хвилин отримали повідомлення про те, що їхні кошти перераховані на інші картки. У результаті, розмова з фейковим співробітником банку вартувала потерпілим втраті 100 тисяч, 32389 та 14 тисяч гривень.

Працівники поліції наголошують і нагадують, що ніколи працівник банку: чи то оператор, чи касир, чи представник служби безпеки не буде випитувати ваші дані, аби захистити картку. Пам’ятайте, конфіденційна інформація цікава лиш шахраям.