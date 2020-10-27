Майданчик для собак, рекреаційна зона і мистецька галявина: що хочуть зробити у парку “Топільче”

Мультифункціональний майданчик для вигулу та дресування собак, спортивно-відпочинкову зону та мистецьку галявину з літньою естрадою пропонують облаштувати у парку “Топільче”. Ці та інші ідеї хочуть втілити їх автори в рамках громадського бюджету-2021.

На платформі електронної демократії триває голосування за проєкти, які можна буде реалізувати за кошти громадського бюджету. Переможців визначатимуть 10 листопада. Реалізовувати ідеї, які отримають найбільшу підтримку тернополян, будуть наступного року.

Частина проєктів, які цьогоріч беруть участь у конкурсі, стосуються парку “Топільче”.

Так, Олена Мудра пропонує відновити дерев’яні скульптури, створені знаним різьбярем Іваном Мердаком.

“Із літами стирається пам’ять про лемківського скульптора, а час майже знищив його творіння у парку “Топільче”. Із близько 20 унікальних скульптур більш-менш вціліло тільки 15. Однак навіть потріскані та струхлявілі дерев’яні Курочка Ряба, Дід та Баба, Буратіно, Веселі гноми, Витязі тощо продовжують вабити дітвору. Колись вони були улюбленим місцем для фото на пам’ять, нині ж швидше нагадують героїв фільму жахів, ніж добрих дитячих казок”, – зазначає авторка проєкту.

Відтак, вона пропонує здійснити художню реставрацію унікальних скульптур, додати нові скульптури героїв тернопільських казкарів та облаштувати родинно-відпочинково-пізнавальну локацію “Галявина казок”. Бюджет проєкту складає 300 тисяч гривень.

Облаштувати мультифункціональний майданчик “Добрі друзі” для вигулу та дресування собак пропонує Андрій Потурняк.

“Майданчик стане територією для проведення виставок собак, зоофестивалів “Подаруй тваринці дім!”, освітнім простором, який об’єднає відповідальних господарів у спільноту, здатну націлити суспільство на розв’язання проблем тварин у місті”, – обгрунтовує свою ідею автор.

Тернополянин зауважує, що відсутність обладнаних майданчиків веде до того, що власники собак не ідуть на контакт з міською радою, не виконуються правила, прийняті у минулому році, які мають регулювати відношення між містянами і тваринами – домашніми та безпритульними.

Бюджет цього проєкту, як і попереднього, складає 300 тисяч гривень.

Провести капітальний ремонт частини парку, яка розташована поруч із “Футбольною академією”, а також облаштувати тут спортивно-відпочинкову зону пропонує Святослав Гарин.

“Дана ділянка парку потребує капітального ремонту та облагородження території. Оскільки поруч знаходить ДЮСШ “Футбольна Академія “Тернопіль”, пішохідна ділянка, яка з’єднує ринок та масив Дружба, потреба у ремонті стоїть досить гостро. Даний проєкт зможе стати окрасою парку та міста і однією з найбільш відвідуваних локацій”, – вважає автор проєкту, бюджет якого складає 1 млн 450 тис. гривень.

Ще один великий проєкт на громадський бюджет подала директорка музичного училища імені Соломії Крушельницької Лариса Римар. Вона пропонує облаштувати у парку “Мистецьку галявину”. Проєкт передбачає спорудження літньої естради та місць для навчання мистецтву на свіжому повітрі.

“Враховуючи той факт, що у парку “Топільче” немає концертної локації, реалізація проєкту вирішить проблему забезпечення тернополян доступними культурно-мистецькими послугами та дасть можливість займатися творчістю і саморозвитком”, – ідеться в описі.

Загалом на громадський бюджет-2021 подано 128 проєктів. 117 із них – великі, котрі передбачають фінансування в розмірі від 300 тис. до 1 млн. 450 тис. гривень. Решту – малі (до 300 тис. гривень). Загалом для реалізації проєктів жителів громади з міського бюджету виділено 15 млн 731 тис. 599 гривень. Кожен охочий може проголосувати за один великий та один малий проєкт. Зробити це можна за посиланням: Budget.e-dem.ua.