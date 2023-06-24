Банкіра з Кременця підозрюють у тому, що він допоміг щонайменше вісьмом “ухилянтам” перетнути кордон, внісши їх дані до системи “Шлях”.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Під процесуальним керівництвом прокурорів обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю м. Кременець у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, що призвело до підробки інформації, та у сприянні в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст 332 КК України).

За даними слідства, працівник банку, маючи доступ до електронних цифрових підписів фізичних осіб-підприємців, які здійснювали міжнародні перевезення, без їх відома вносив дані військовозобов’язаних до інформаційної системи «Шлях» як водіїв транспортних засобів. Своїх клієнтів підозрюваний знаходив, даючи оголошення в Інтернеті про можливість влаштувати легальний виїзд за кордон.

«Послугами» чоловіка скористались 8 «ухилянтів», які не повернулись в Україну. Встановлюється причетність підозрюваного до інших фактів незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб через кордон.

До суду подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.