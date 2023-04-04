Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією інкримінують оперативники міграційної поліції Тернопільщини 34-річній жительці Львівської області. Жінка ще у липні 2022 року організувала у Тернополі бізнес, який суперечить моральним цінностям суспільства.

За словами керівника міграційної поліції Олександра Буняка, незаконну діяльність повій слідчі почали документувати кілька місяців тому. У ході розслідування стало відомо, що уродженка Львівщини – матір-одиначка, вирішила заробляти сутенерством.

Спочатку жінка розмістила оголошення про пошук дівчат для роботи в Тернополі. Деталі працевлаштування розповідала під час приватних розмов та зустрічах. Троє з претенденток – жительки Київської, Кіровоградської та Вінницької областей, погодилася на всі умови.

Після цього “бізнесменка” зайнялася пошуком клієнтів. Чоловіків, які бажали розважитися, також знаходила через оголошення в інтернет-мережі. Година послуг коливалася в межах 2000-2500 гривень. 50% отриманих коштів дівчата віддавали сутенерці, а решту залишали собі.

Увесь бізнес організаторка курувала із сусідньої області. Олександр Буняк каже, що складність документування даного правопорушення полягала в тому, що львів’янка кожних 3 дні змінювала квартиру, де проходили інтимні зустрічі.

Працівники міграційної поліції, спільно зі слідчими та представниками відділу кримінального аналізу зібрали достатню доказову базу і під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури провели обшуку у помешканні сутенерки на Львівщині, та на квартирах, де проживали повії.

Організаторці оголосили підозру відповідно до частини 2 статті 303 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років. Триває слідство.