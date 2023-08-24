Масштабна пожежа вирує на Тернопільщині: до гасіння залучені десятки людей. ФОТО

24 серпня о 09:29 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у селі Коцюбинці Чортківського району виникла пожежа двох спарених господарських будівель.

Оперативно прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа розповсюдилась на житлову будівлю площею орієнтовно 200 м кв.

До ліквідації пожежі залучено 13 чоловік особового складу, 3 одиниці техніки рятувальників та 2 одиниці техніки місцевого агропідприємства.

Окрім того, приборкати вогняну стихію допомагають місцеві мешканці.

О 10:42 пожежу було локалізовано.