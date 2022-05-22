21 травня Тернопіль сколихнула сумна звістка про передчасну смерть відомого українського тренера, педагога, людини-легенди, засновника гірськолижної ДЮСШ Тернопільської міської ради, почесного громадянина Тернополя Володимира Савича Ліщука.

Володимир Савич народився 20 травня 1939 року в селі Рахманів на Шумщині, повідомляють у міській раді. З 1965 по 1983 працював у Шумському Будинку піонерів та на Станції Юних Туристів на посадах завідувача та організатора масових заходів. Після цього був директором багатьох організацій спортивно туристичного напряму. У 1996 виступив ініціатором створення та очолив Гірськолижну дитячу спортивну школу в м. Тернополі.

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За час роботи в Гірськолижній дитячо–юнацькій спортивній школі Володимир Савич підготував 27 Майстрів спорту України. Вихованці спортивної школи упродовж багатьох років входять до складу національної збірної України зі сноубордингу та фристайлу, беруть участь у міжнародних стартах: Чемпіонатах світу серед дорослих тренерів, у Всесвітній зимовій універсіаді, у зимовому Європейському молодіжному Олімпійському фестивалі тощо. Людина, яка все своє життя присвятила дітям і спорту.

Вололимира Савича можна вважати генератором зародження та розвитку спорту на Тернопіллі, спочатку гірськолижного, а потім фристайлу та сноубордингу. Завдяки його діяльності значна кількість дітей була залучена до активної рухової діяльності та здорового способу життя.

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Безумовно, Володимир Савич залишає після себе величезну спадщину не для одного покоління тернополян – він створив школу в Тернополі і виховав багато тренерів, які наслідують його справу. Загалом віддав розвитку спорту на Тернопільщині понад 50 років, за що був відзначений нагородами різних рівнів та, зокрема, відзнакою Почесного громадянина Тернополя у 2018 році і Нагородним знаком міського голови у 2019 році. Колеги та співробітники про Володимира Савича відгукуються лише позитивно.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Володимира Савича. Дякуємо за розвиток і популяризацію спорту. Віддати своє життя служінню дітям – найвищий прояв любові до свого покликання. Вічна пам’ять!”, – ідеться у зверненні міського голови Сергія Надала.