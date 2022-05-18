Сьогодні перестало битися серце відомого тернополянина, поета, композитора, журналіста, громадського та політичного діяча Олександра Смика.

Співчуття з цього приводу висловив міський голова Сергій Надал.

“Сьогодні ми втратили Великого Українця. Тернопіль втратив свого славного сина.

Відійшов у вічність відомий український бард, поет, драматург, член національних спілок України: театральних діячів, кобзарів, журналістів, письменників та Всеукраїнської музичної спілки, громадсько-політичний діяч, депутат Тернопільської міської ради, справжній друг Олександр Смик.

Його творчий спадок навіки залишиться в історії української культури. На його прикладі, як треба любити Україну та Тернопіль, будуть вчитися прийдешні покоління. Бог забирає найкращих, щоб вони служили на небесах.

Вже під час відкритої навали московських варварів на Україну, Олександр Іванович очолив свій фронт боротьби з ворогом – «Духовний фронт». Його вірші та твори підтримували наших воїнів, волонтерів та тих, хто працював у тилу. Він зміцнював нашу віру у перемогу над ворогом. Останній вірш з рубрики «Духовний фронт» він виклав у мережу якихось 11 годин тому.

Сьогодні Тернопіль у скорботі. Україна оплакує Олександра Смика.

На вустах його вірш, який, на мою думку, є віддзеркаленням його мирського життя:

Як воно любов’ю множитись

Оминати манівці

Жити під знаменням Божим

З білим голубом в руці

Щастя повен аж не віриться

Щось минає щось гряде

Нездоланна Неба Трійця

По життю мене веде.

Співчуття рідним та близьким!”, – написав очільник міста.

Панахида відбудеться 19 травня о 18-й годині у “Домі печалі” за адресою вул. Микулинецька, 27.