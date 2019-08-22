Майстер-клас з виготовлення багатофункціональних прикрас організували у Тернополі для відвідувачів міського територіального центру соціального обслуговування населення. Люди старшого віку вчилися робити оригінальні іграшки в Етно-стилі.

Секретами створення багатофункціональних прикрас ділилася майстер-технолог Юлія. Зокрема, вона розповіла та навчила, як поетапно створюється іграшка в етно-стилі.

«Вона може бути прикрасою для ялинки, сумки, брелок для ключів тощо. Іграшка пошита з натуральних тканин, покрита розчином ваніліну, аромат іграшки зберігається приблизно півроку. Етно-росписи виконуються вручну. Такі оригінальні речі можна також продавати або ж подарувати комусь».

Додамо, у Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення організовують для людей літнього віку також танцювальні і спортивні заняття, приєднатися до яких можуть всі охочі. Можна звертатися за адресою: Лисенка, 8 або ж телефонувати за номером: 22-02-62.

Софія Романська