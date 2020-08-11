На Тернопільщині лікарні першої хвилі заповнені хворими на коронавірус майже на половину. Такий показник зареєстровано в області вперше під час епідемії.

Кількість госпіталізованих зросла на Тернопільщині вихідними. З підозрами на коронавірус до лікувальних закладів області госпіталізували дванадцять хворих.

«Маємо тенденцію до збільшення кількості хворих на коронавірусну інфекцію і до збільшення смертності від цієї хвороби. Більшість госпіталізованих з COVID-19 переносять хворобу у середньому і важкому станах. Є хворі на кисневих концентраторах. Найбільше завантажена Тернопільська міська лікарня швидкої, обласний фтизіопульмонологічний центр, Монастириська, Чортківська лікарні», – каже заступниця начальника управління охорони здоров’я області Лідія Чайковська.

Додамо, у лікарнях Тернополя наразі перебуває майже півсотні людей з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції. 44 хворих – у лікарні швидкої допомоги, двадцять людей – з підозрами на COVID-19.

Софія Романська

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