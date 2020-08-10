За останню добу на Тернопільщині виявили 37 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 10 серпня в області зафіксовано 3324 випадки COVID-19. 43 з них летальні, 2100 людей одужало.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстровано в обласному центрі – 14. Географія поширення решти випадків наступна:

Гусятинський район (3 особи):

• с. Котівка – 1

• с. Гадинківці – 1

• смт. Гусятин – 1

Заліщицький район (1 особа):

• смт. Товсте – 1

Зборівський район (1 особа):

• м. Зборів – 1

Монастириський район (1 особа):

• смт. Коропець – 1

Теребовлянський район (3 особи):

• смт. Микулинці – 1

• с. Кобиловолоки – 1

• смт. Дружба – 1

Тернопільський район (10 осіб):

• с. Петриків – 6

• смт. Велика Березовиця – 1

• с. Забойки – 1

• с. Буцнів – 1

• с. Івачів Горішній – 1

Чортківський район (3 особи):

• м. Чортків – 1

• с. Росохач – 2

Шумський район (1 особа):

• с. Залісці – 1

До слова, одужало за попередню добу 15 осіб.

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