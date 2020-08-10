За останню добу на Тернопільщині виявили 37 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.
Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 10 серпня в області зафіксовано 3324 випадки COVID-19. 43 з них летальні, 2100 людей одужало.
Найбільше нових випадків захворювання зареєстровано в обласному центрі – 14. Географія поширення решти випадків наступна:
Гусятинський район (3 особи):
• с. Котівка – 1
• с. Гадинківці – 1
• смт. Гусятин – 1
Заліщицький район (1 особа):
• смт. Товсте – 1
Зборівський район (1 особа):
• м. Зборів – 1
Монастириський район (1 особа):
• смт. Коропець – 1
Теребовлянський район (3 особи):
• смт. Микулинці – 1
• с. Кобиловолоки – 1
• смт. Дружба – 1
Тернопільський район (10 осіб):
• с. Петриків – 6
• смт. Велика Березовиця – 1
• с. Забойки – 1
• с. Буцнів – 1
• с. Івачів Горішній – 1
Чортківський район (3 особи):
• м. Чортків – 1
• с. Росохач – 2
Шумський район (1 особа):
• с. Залісці – 1
До слова, одужало за попередню добу 15 осіб.
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